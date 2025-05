Intitolata ad Andrea Marini la nuova Sala Riunioni

È stata intitolata all’anconetano Andrea Marini, storico sindacalista della Uil e per anni segretario generale della Uil Pensionati Marche, la nuova sala riunioni che la Uil Marche ha realizzato al civico 1 di via Buonarroti, accanto alla storica sede regionale. Il taglio del nastro alla presenza della segretaria generale regionale Claudia Mazzucchelli, del segretario nazionale Uil, Santo Biondo, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, don Giancarlo Sbarbati, parroco del Cristo Divino Lavoratore e i responsabili del Centro Papa Giovanni XXIII, che avevano conosciuto Marini come volontario, la moglie e il figlio.

"Abbiamo scelto l’intitolazione a Marini – dicono dal sindacato – perché era un punto di riferimento nel mondo del sindacato e del volontariato marchigiano. Nato professionalmente nella categoria dei trasporti marittimi, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla tutela dei pensionati distinguendosi per umanità, dedizione e spirito di servizio. Un impegno che lo stesso Comune di Ancona aveva riconosciuto conferendogli la Civica Benemerenza nel 2018".

Secondo Biondo "figure come quella di Marini vanno ricordate perché sono esempi importanti per i giovani che noi accogliamo nelle nostre strutture e che aiutiamo a crescere, a orientarsi anche in una società che ha bisogno di tanti punti di riferimento" ha concluso.