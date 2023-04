"Intollerabile, pronti a mobilitarci"

Piano sociosanitario della Regione, i sindacati di categoria puntano i piedi: "Cgil, Cisl e Uil – si legge in una nota congiunta diffusa ieri – si vedono costrette a rimarcare, ancora una volta, l’impossibilità di un confronto serio, costruttivo ed efficace senza che la documentazione oggetto dell’incontro venga consegnata con un congruo anticipo. Le slide inviate qualche giorno prima dell’incontro erano generiche, una mera elencazione di titoli senza una pianificazione di obiettivi programmabili e raggiungibili".

Durante l’incontro le organizzazioni sindacali hanno reiterato la richiesta del testo completo del piano socio sanitario, inviato poi nel tardo pomeriggio di domenica 2 aprile, ora oggetto di un attento esame al fine di produrre, in tempi brevi, le opportune osservazioni. I sindacati avevano incontrato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, il 29 marzo scorso: "Ad oltre due anni dall’insediamento di questa giunta non possiamo più tollerare il perdurare di questa situazione, pertanto se non ci saranno risposte convincenti, siamo pronti a mobilitarci. Il confronto con la giunta sul piano annunciato dal presidente è appena iniziato. Ci auguriamo che possa essere costruttivo".