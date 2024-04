"Intorno al vuoto", si parla dell’Alzheimer: in scena Paola Giorgi

Più che una rappresentazione scenica, una vera e propria sfida. E’ quella affrontata da Paola Giorgi, produttrice e interprete di ‘Intorno al vuoto’, spettacolo incentrato sul difficile tema dell’Alzheimer, che va in scena oggi (ore 17) al Teatro La Fenice di Senigallia.

L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico attraverso quella che è la funzione sociale ed etica del teatro. Lo spettacolo si preannuncia già carico di significati, ma non ha la pretesa, né la volontà, di raccontare la malattia, bensì le persone che si trovano ad affrontarla: malati, ma anche e soprattutto famiglie e caregiver, ancora lasciati troppo spesso soli e senza adeguate reti socio-assistenziali di supporto di fronte alla voragine dell’Alzheimer. ‘Intorno al vuoto’ è principalmente una grande storia di amore e consapevolezza, che punta all’obiettivo ambizioso di creare anche tanta ‘bellezza’, sia pure di fronte ad un tema drammatico. Una storia dove non ci sono buoni e cattivi, ma dove è vero tutto e il suo contrario: c’è grande amore ma ci sono anche le contraddizioni dei personaggi, che vedono loro malgrado la vita destrutturata pezzo per pezzo a partire dalle parole scelte dall’autrice Benedetta Nicoletti per raccontare questa storia tutta giocata "per sottrazione", dove ad un certo punto è difficile anche per lo spettatore orientarsi tra ciò che è reale e ciò che è ricordo. Sul palcoscenico, con Paola Giorgi, saliranno Gianluigi Fogacci e Fabiana Pesce. Giampiero Rappa firma la regia. La produzione è di Bottega Teatro Marche.