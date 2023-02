Ancona, intossicate da monossido di carbonio: malore per una donna e le due figlie minorenni

Automedica (foto di repertorio)

Ancona, 13 febbraio 2023 – Una stufetta accesa in cucina è quello che hanno trovato in un appartamento di via Lotto ad Ancona gli addetti della Croce Gialla e dell'automedica del 118. Sono accorsi lì perché la segnalazione di un malore di una donna di 60 anni di origine peruviana.

La stufetta è la probabile causa della concentrazione di monossido nella stanza e, infatti, in casa era anche scattato il rilevatore di monossido di carbonio.

Anche le due figlie della donna, una di 16 e una di 12 anni hanno accusato sintomi di malore. La madre e la ragazza più grande sono state trasportate all'ospedale di Torrette di Ancona, la prima con un codice rosso (anche se non sarebbe grave), la seconda con un codice giallo. Anche la bambina è stata trasportata con un'altra ambulanza e accompagnata da parenti all’spedale materno infantile Salesi del capoluogo marchigiano.