Intossicati dal monossido. Anziana grave a Ravenna

E’ ricoverata a Ravenna in camera iperbarica l’anziana rimasta intossicata nella notte tra venerdì e sabato in via Annibal Caro a Senigallia a causa di una fuga di monossido di carbonio. Le cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco di Senigallia. Nell’elegante palazzina a ridosso del fiume, di recente costruzione e che in passato aveva ricevuto anche apprezzamenti per la sua realizzazione, si è scatenato un incendio nella canna fumaria. Ma pare che da giorni gli inquilini avvertissero strani malesseri. A dare l’allarme era stato proprio uno di questi che sentiva uno dei muri bollire. Sette le persone intossicate, sei dimesse e una ricoverata.