Intrappolati nel trattore ribaltato Gravi un imprenditore e un giovane

Il trattore si è ribaltato con i due occupanti all’interno. Ci sono stati attimi di vero terrore ieri a Polverigi nei pressi di Villa Nappi, esattamente in via Marconi. Il grave incidente è avvenuto attorno alle 13, all’ora di punta, mentre in tanti hanno sentito le sirene dirigersi verso quel punto della campagna polverigiana. Stavano concimando il campo di grano i due quando il mezzo è letteralmente scivolato lungo una discesa di fango. Le ruote si sono bloccate all’interno di un fossato e da lì il mezzo si è ribaltato.

Pare si sia girato su se stesso diverse volte. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Ancona, la polizia locale e le ambulanze del 118 per tentare il tutto per tutto. Successivamente è stato richiesto anche l’intervento di due velivoli di emergenza, alzatisi in volo rispettivamente dalle piazzole degli ospedali di Torrette e di Fabriano.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso al nosocomio regionale: alla guida del mezzo c’era il titolare di un’azienda agricola di Polverigi, 50enne residente ad Agugliano, e accanto a lui un giovane di 22 anni di Offagna che sarebbe suo dipendente. Le loro condizioni sarebbero gravi ma il personale medico rassicura, non sono tali fa far temere per la loro incolumità.

Sono rimasti sempre coscienti, quando i soccorritori sono arrivati hanno risposto alle loro domande.

Erano all’interno del mezzo, ben ancorati. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente del trattore, incastrato dal morso metallico delle lamiere del suo mezzo. Hanno capito subito che oltretutto era il più grave tra i due. L’uomo infatti ha riportato diverse lesioni.

La task force di soccorsi è scattata subito. E’ stata grande l’apprensione da parte di tanti polverigiani che hanno assistito all’atterraggio dei due velivoli, presagendo il peggio. Sono stati i pompieri poi a provvedere alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Si tratta a tutti gli effetti di un incidente sul lavoro. Sul posto infatti poco dopo si è portato l’Ispettorato al lavoro per gli accertamenti di prassi in casi come questi e per ricostruire quanto accaduto con l’ausilio delle forze dell’ordine rimaste su quel terreno. I due intanto restano ricoverati per accertamenti all’ospedale di Torrette affinché le loro condizioni non si aggravino nel corso delle ore.

Silvia Santini