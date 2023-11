Invade la corsia e si schianta contro un’auto: rifiuta l’etilometro

Invade la corsia opposta e finisce contro la vettura di un gruppo di turisti poi rifiuta l’invito dei carabinieri di sottoporsi ad alcol test: denunciato quarantenne residente a Sassoferrato. I carabinieri della compagnia di Fabriano, nei giorni scorsi, insieme agli agenti della polizia locale, hanno effettuato un controllo congiunto lungo la strada provinciale Berbentina che conduce da Fabriano a Sassoferrato, visto il verificarsi di incidenti in questa arteria cittadina.

Complessivamente sono state controllate da militari e agenti di polizia locale dodici auto non sono emerse irregolarità.

I conducenti sono stati sottoposti a controllo tramite etilometro ma sono risultati tutti negativi, mentre è stata elevata una contravvenzione per un sorpasso avvenuto su striscia continua.

Sempre e in questa zona un uomo nato nell’est Europa e residente a Sassoferrato, un quarantenne, a bordo di una utilitaria ha invaso la corsia opposta andando a collidere con l’auto di alcuni turisti provenienti da Roma. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile che, una volta accertato che tutti erano illesi, hanno deciso di sottoporre il quarantenne dell’est Europa ad etilometro, l’uomo si è rifiutato. Per questo motivo è stato denunciato, si è visto ritirare la patente mentre la sua automobile è stata affidata a persona di fiducia. Elevata nei suoi confronti anche una multa salata. Sono previsti ulteriori controlli in questi giorni, soprattutto nelle strade dove sono stati rilevati incidenti.