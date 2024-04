Invalida dopo lo schianto. Chiede messa alla prova

Due giorni in coma, 90 giomi in ospedale, il femore frantumato e ricostruito, una in validità permanente che supera il 50% e ora chi le è andato a sbattere contro con l’auto ha chiesto la messa alla prova per poter estinguere il reato. E’ arrivato davanti al giudice Luca Zampetti un incidente stradale avvenuto la notte del 9 agosto del 2021, lungo la statale Adriatica, a Castelfidardo. Nel tratto in curva che precede l’ex discoteca Comedia si era verificato un frontale tra due automobili, una Polo Volkswagen e una Ford Ka. Stando ai rilievi sarebbe stata la Polo ad invadere la corsia di marcia opposta dove sopraggiungeva la Ford. Un impatto devastante dove a rimanere ferita in maniera grave era stata la conducente della Ford, una 33enne di Falconara.

La giovane viaggiava con un passeggero accanto che rimase ferito ma in maniera più lieve. Al volante della Ford un osimano di 21 anni, neopatentato all’epoca perché aveva 18 anni. La 33enne venne trasportata d’urgenza in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette. Lì rimase due giorni in coma poi iniziò la lunga degenza e l’operazione al femore che le è stato in parte ricostruito. Dopo tre mesi di riabilitazione, un anno speso a curarsi e il lavoro perso, la 33enne è rimasta claudicante. Ha una invalidità che supera il 50% e non potrà a tornare ad avere la gamba con le funzioni di prima. A processo è finito il conducente, per lesioni stradali gravi. La vittima è parte civile con l’avvocato Massimiliano Bossio che ieri, alla richiesta della map (la messa alla prova) da parte della difesa del giovane, l’avvocato Dino Latini, si è opposto ravvisando che il reato sarebbe pluriaggravato per diversi fattori emersi durante le indagini e per i quali aveva già depositato una memoria in Procura. Stando alla parte civile il conducente guidava ubriaco, sarebbe risultato positivo al test alcolemico quando un neopatentato deve avere un tasso alcolico pari a zero, l’incidente è avvenuto nelle ore notturne e con un secondo ferito al fianco della conducente. Con le aggravanti la map non sarebbe ammessa. Il giudice ha rinviato l’udienza al 13 maggio prossimo per valutare l’istanza della parte civile e la richiesta della map.

Marina Verdenelli