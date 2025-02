"Invasione di impianti eolici, adesso la Regione intervenga"

Sono stati i Comitati Territoriali riuniti di Sassoferrato e Fabriano in collaborazione con la guida ambientale Aigae Giulia Raspa, a invitare la cittadinanza a un incontro pubblico a Coldipeccio nel rifugio "Tramontana" per un "Dialogo sui progetti eolici industriali nell’Appennino umbro marchigiano". Si è parlato de progetto "Monte Miesola", previsto tra le frazioni di Pantana e Rucce nei comuni di Sassoferrato e Fabriano, a 900 metri di distanza dal Parco regionale del Monte Cucco.

"I cittadini hanno espresso grande preoccupazione a causa di un’aggressione senza precedenti che il nostro Appennino sta subendo a causa della proliferazione incontrollata di progetti di impianti da Fonte di Energia rinnovabile sotto la spinta degli incentivi miliardari – hanno detto i comitati -. Esiste un concreto rischio che sia irreparabilmente compromesso il nostro paesaggio, le aree naturali e l’Appennino, con le inevitabili ricadute anche sulle attività economiche e sulle popolazioni locali".

I Comitati aderenti al Coordinamento Interregionale Tess chiedono ai sindaci di sollecitare la Regione Marche ad applicare la legge per l’individuazione delle aree idonee e non idonee per stabilire l’esclusione dell’Appennino umbro-marchigiano dalle zone in cui costruire impianti. "Chiediamo alla Regione Marche di effettuare una programmazione per la produzione di energia solare con impianti che occupino i tetti dei fabbricati privati e pubblici (eccetto centri storici), delle zone industriali e commerciali, delle aree dismesse e dai tracciati infrastrutturali di autostrade e ferrovie".