Invasione di "rosse" per i 40 anni del Ferrari club Montemarciano

Le ’rosse’ hanno invaso il centro storico per la gioia di grandi e piccini. Bagno di folla domenica per il 40ennale della fondazione della scuderia Ferrari club di Montemarciano. Per l’occasione, la centrale via Falcinelli è diventata sede di una mostra a cielo aperto dove è stato possibile ammirare almeno quaranta bolidi iconici della storica fabbrica del cavallino rampante. Complice una assolata giornata di quasi estate non è mancata la partecipazione di curiosi e di appassionati che hanno contribuito a rendere più bello e vivace il centro storico. L’organizzazione dell’evento è stata curata e guidata dal presidente Floriano Paialunga e dagli altri soci dello storico club. "I 40 anni di attività associativa del club Ferrari Montemarciano sono un valore aggiunto per la nostra comunità".