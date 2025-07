Case gialle invase dai topi. “Li abbiamo dappertutto”

Ancona, 7 luglio 2025 – Non è cambiato nulla, da un mese e mezzo a questa parte, alle case gialle di Passo Varano, un villaggio di oltre 500 persone, assediato dai topi, dai rifiuti, dalla criminalità e dall’incuria, in via Maestri del Lavoro 35-59.

Il 15 maggio scorso, dopo il nostro articolo sullo stato di abbandono della zona, il sindaco Daniele Silvetti è andato a vedere con i propri occhi e ha dato mandato per tagliare l’erba sui marciapiedi, ma solo nelle aree di competenza comunale. Il presidente dell’Erap Saturnino Di Ruscio, invece, non si è presentato allora né in seguito.

A fine aprile, tuttavia, aveva annunciato, sempre al nostro giornale, l’azzeramento dei vertici del suo ente. È evidente che abbia seri problemi anche la gestione delle case gialle.

“I topi mi hanno mangiato il termostato, per due volte, in due auto diverse”, ci racconta Sara Giantomasi, che ci aveva già accolto a maggio, “perché quando è inverno è una fonte di calore che attrae i roditori. Si rifugiano anche dietro il congelatore che ho in terrazzo”.

Ci segnala che, dopo la nostra inchiesta, AnconAmbiente ha cambiato i cassonetti per la raccolta differenziata ma non ha pulito quelli collocati sotto i pioppi, che non vengono tagliati da 14 anni e ogni primavera sono responsabili di una nevicata tossica di pappi. “Lunedì”, prosegue il suo racconto dell’orrore Giantomasi, “mentre un addetto svuotava i cassonetti dell’indifferenziata, sono usciti molti topi, in pieno giorno. L’addetto ha lasciato subito il lavoro, chiamando l’ufficio. Arrivata una squadra, ha pulito i cassonetti e i rifiuti accumulati sotto, ma gli altri cassonetti sono rimasti luridi, come in primavera”.

“Nelle case – riferisce un’altra condomina –sono usciti anche gli scarafaggi, dove prima non c’erano, a causa del deposito di spazzatura. Non è ancora stata effettuata la derattizzazione”.

Auto abbandonate nel parcheggio del condominio da decenni sono diventate covo di topi. “La polizia – ci dicono – le ha censite quando è venuta a maggio, ma non le ha rimosse”.

Gli alberi non potati oscurano persino la luce dei lampioni. L’erba incolta, nell’area attorno al campetto da calcio di pertinenza comunale, favorisce l’abbandono di oggetti e rende inutilizzabile l’area verde e i giochi, impedendo ai bambini di utilizzarli. Infine, l’Erap non interviene per indurre i proprietari a curare i propri spazi. A causa della negligenza dell’ente, la via per raggiungere un gazebo, fondamentale in questo periodo di caldo, è impraticabile, specie per le persone in carrozzina.

Francesco Scibilia ribadisce quanto già riferito a maggio: “Dopo che l’assessore Foresi ci aiutò per manutenere il verde, le persone mantenevano pulito l’ambiente, mentre ora, in questo stato di abbandono, invece di pulire, alcune persone buttano i rifiuti, peggiorando la situazione”. Scibilia invita, a nome dei suoi coinquilini, il sindaco Silvetti e il presidente dell’Erap, insieme agli amministratori di condominio, “onde evitare rimpallo di responsabilità”, a partecipare a un’assemblea pubblica insieme agli abitanti dell’area.