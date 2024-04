Invecchiare in casa, ricercatori da tutto il mondo

Invecchiare bene nella propria casa: tra il 9 e il 12 aprile l’Irccs Inrca e l’Univpm ospiteranno ricercatori e studenti da tutto il mondo per confrontarsi sulla fondamentale sfida dell’ "Ageing In Place". L’Ageing in Place è un nuovo paradigma che si sta diffondendo tra gli studiosi europei, volto a favorire la possibilità per una persona in età anziana di scegliere il luogo in cui vivere (casa propria, la sua comunità), in modo sicuro, indipendente e confortevole a prescindere dall’età, dal reddito o dalle proprie abilità. L’evento è inserito all’interno del progetto europeo "Homeage", che ha sviluppato un corso di dottorato europeo transnazionale e interdisciplinare che unisce gerontologi, scienziati sociali, economisti, ingegneri, farmacisti, geografi e studiosi di sanità per formare esperti in materia. I 12 dottorandi di "HomeAge", oltre ad attraversare i confini delle discipline, oltrepassano anche quelli delle nazioni di appartenenza: provengono infatti da ogni parte del mondo – dalla Repubblica Ceca al Regno Unito, dall’India alla Siria passando per Santo Domingo - e sono ospitati da diverse università e centri di ricerca europei. In particolare, l’Inra Irccs di Ancona e la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche ospitano da settembre due giovani studiosi, Susan Thapa e Petra Zist, che provengono dal Nepal e dalla Slovenia.