È in programma domani, dalle 9 alle 13.30, all’Hotel Touring di Falconara il Forum Distrettuale ‘Invecchiare in salute’ promosso dal Rotary Club Falconara. Nel corso di questo importante appuntamento saranno trattati i percorsi, gli aspetti sociali, il ruolo del volontariato, dell’Università e dell’attività fisica e anche forniti i consigli degli specialisti per affrontare al meglio la terza età. Interverranno prestigiosi ospiti appartenenti alle più disparate professioni. A promuoverlo il presidente del Club falconarese Paolo Bedetti assieme ai suoi più stretti collaboratori, tra i quali lo stimato dottor Rodolfo Mattioli: "Adottare uno stile di vita sano vuol dire evitare tutte quelle azioni nocive per la salute del nostro corpo – sostiene Mattioli -. Fare attività fisica, anche leggera: per esempio una camminata a passo regolare, tutti i giorni. Curare l’alimentazione, preferendo i cibi freschi a quelli lavorati o pronti. Coltivare amicizie, non solo con persone della propria età e mantenere rapporti sociali anche con i giovani. Idratarsi con costanza, perché con l’età si perde il senso della sete. Dormire, perché è importante concedere al sonno un numero di ore sufficiente, dormire adeguatamente permette di ricaricare le batterie e affrontare la giornata seguente al meglio". Questi alcuni degli aspetti che saranno trattati, in un Forum Distrettuale che va verso il sold-out.