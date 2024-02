Inveì contro i militari: 7 mesi di condanna

Litiga pesantemente con il compagno e quando in casa arrivano i carabinieri trovano la donna ubriaca e nell’appartamento una spada medievale e un machete tenuti senza una regolare licenza. La presenza di due armi bianche, particolari da tenere in una abitazione, ha preoccupato i militari che hanno eseguito il sequestro delle stesse finendo poi per denunciare la proprietaria per detenzione abusiva di armi e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, 49 anni, falconarese, si sarebbe ribellata al controllo dei carabinieri in casa, allertati dai vicini che sentivano provenire dall’appartamento le urla, e avrebbe tentato di colpirli con calci e pugni. L’episodio risale all’8 luglio del 2021. Era sera e la 49enne aveva alzato un po’ troppo il gomito e forse anche il suo compagno. Tra i due è iniziato un litigio, per futili motivi, molto animato tanto che si sentivano le grida anche dalla strada della pubblica via. Preoccupato, il vicinato ha chiamato il 112 e poco dopo è arrivata una pattuglia del carabinieri sotto casa. I militari sono saliti fino all’appartamento della donna, già nota alle forze dell’ordine, ed entrando nell’appartamento hanno fatto un controllo di chi era in casa. Durante la perquisizione, hanno trovato in una stanza, una spada tipo di quelle medioevali, con una lama lunga 60 centimetri. Accanto, c’era anche un machete, lungo 50 centimetri. Vista la situazione alterata della coppia i carabinieri hanno proceduto al sequestro ma la 49enne avrebbe fatto resistenza inveendo contro gli stessi per cercare di allontanarli da casa sua. E’ stata bloccata, le armi sono state portate viA. La 49enne è finita a processo per la reazione avuta e le armi. Ieri, il giudice Cimini l’ha condannata a sette mesi per resistenza a pubblico ufficiale mentre l’ha assolta per la detenzione delle armi di cui potrà richiedere anche la restituzione. Era difesa dall’avvocato Nicoletta Pelinga.

Marina Verdenelli