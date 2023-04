"Invertiamo la rotta, si sa dove agire"

"Sappiamo benissimo che il posizionamento delle centraline viene determinato dalla esposizione del territorio agli stessi agenti inquinanti. Quindi è chiaro che andranno posizionate in aree particolarmente trafficate, in zone dove c’è una forte presenza di stabilimenti industriali o di servizio per valutare l’esposizione della popolazione agli agenti inquinanti e per valutare gli stessi nelle zone degli ecosistemi e della vegetazione.

La mappatura fatta anni addietro, oltre a una verifica attenta e al monitoraggio costante, applicato dalla Provincia di Ancona, rende facile la valutazione di un quadro di insieme. Dobbiamo poi sicuramente ripartire dai dati emersi dal Progetto Pia, di cui il professor Bonifazi è stato coordinatore.

Un grande lavoro scientifico di monitoraggio della città di Ancona che ha visto raccogliere e incrociare molti dati sia in ambito sanitario sia in quello ambientale. Esistono sempre più evidenze che collegano malattie gravi all’inquinamento ma siamo ancora in condizione invertire la rotta e prendere ogni contromisura possibile verso le criticità emerse.

È vero, gli sforamenti un tempo erano continui e si doveva ricorrere a misure per contrastarli, come il blocco del traffico, ma era una continua sensibilizzazione anche del cittadino oltre che degli amministratori. Non conoscere e non sapere non significa che il problema sia scomparso. I punti nevralgici del capoluogo sono sempre gli stessi: il porto, la zona centrale del traffico, l’area industriale della Baraccola e zone meno congestionate come la Cittadella".