Investe Ciclista a Chiaravalle, Ferito Non Gravemente

In bici contro un’auto: ferito per fortuna non gravemente un uomo. È accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 18 in via Verdi, una zona molto trafficata e non nuova a incidenti anche gravi. Il ciclista, rimasto sempre cosciente, urtato da un’auto condotta da una donna del posto è stato prontamente soccorso prima dai passanti poi dal personale sanitario sopraggiunto con un’ambulanza. Per fortuna le condizioni del ciclista non sono gravi. Illesa ma sotto choc l’automobilista che, per cause in corso di accertamento, ha investito il ciclista rovinato a terra. In attesa dell’arrivo dei carabinieri i passanti hanno aiutato anche nella gestione del traffico. Non sono mancate le polemiche in strada per un attraversamento pedonale giudicato a rischio. "Questo attraversamento pedonale è pericolosissimo – denuncia un residente che si è trovato in strada – in quanto per molte auto quella rotatoria è inesistente e viene considerata come una sorta di chicane. Molti non rallentano nemmeno. Sarebbe auspicabile anche un sistema di illuminazione notturno – conclude – come fatto in altri attraversamenti pedonali".