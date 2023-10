Investe con l’auto e uccide una 85enne: patteggia un anno di reclusione

Per l’incidente mortale a Cingoli, costato la vita a una 85enne, ha patteggiato la pena di un anno di reclusione Roberto De Crescenzo, 73enne originario di Pollenza e residente a Jesi. L’incidente era avvenuto il 30 luglio del 2021. Luisa Rubini, pensionata, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Ma quando era quasi arrivata dall’altra parte della strada era arrivato lo jesino, che non era riuscito a frenare in tempo per evitarla.