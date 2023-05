Investe donna e non si ferma, scatta la caccia all’auto pirata

Domenica alle 17.35 la collaboratrice di un ristorante è stata investita da un’auto pirata. La donna, una 55enne senigalliese, stava attraversando la Statale Adriatica 16, all’altezza della rotatoria provvisoria allestita all’intersezione con strada della Marina. La donna si è trovata di fronte un’auto che procedeva in direzione sud che in un primo momento ha rallentato, poi è ripartita urtandola e scaraventandola a terra, il tutto senza fermarsi. La donna è stata subito soccorsa da un’ambulanza, le sue condizioni non sarebbero gravi. Indossava un impermeabile giallo che in parte è rimasto appeso allo specchietto dell’auto che l’ha investita. La 55enne è stata trascinata per alcuni metri prima di finire rovinosamente a terra. Immediata la chiamata ai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. Ai militari sono stati forniti anche i nomi di alcuni testimoni, tra questi anche un uomo che avrebbe dei particolari sulla vettura che potrebbero essere utili alle indagini. Dopo l’investimento l’auto, un suv di piccole dimensioni, ha proseguito in direzione sud, incurante dell’accaduto. Due settimane fa i carabinieri avevano identificato l’automobilista che alla guida del suo Suv aveva investito due giovani in motorino e non si era fermato.