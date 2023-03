Investe un pedone con lo scooter e muore

Centauro investe una ragazza che cammina sul ciglio della strada e poi si schianta contro un palo della segnaletica stradale: ha perso così la vita un giovane papà chiaravallese, padre di due bellissime bimbe.

È accaduto ieri, attorno alle 19,20 in via Sant’Antonio, la scorciatoia che collega Jesi (dalla zona dell’hotel Federico II) a Monsano, una strada che ha già conosciuto tragedie simili. La vittima, Riccardo Allegrini, avrebbe compiuto 40 anni tra due giorni appena.

Originario di Chiaravalle, viveva a Monsano e stava rientrando a casa dalle sue due bimbe, in sella al suo scooterone Yamaha 500 quando è accaduto l’imponderabile. Il giovane non si sarebbe accorto della presenza sul ciglio della strada di una ragazza di 31 anni di origini dominicane e residente ad Ancona: l’avrebbe colpita al braccio per poi perdere il controllo dello scooterone e finire contro il palo della segnaletica a bordo strada.

Un impatto micidiale che non gli ha lasciato scampo. Mentre il suo corpo finiva in velocità contro il palo, lo scooterone è schizzata via contro un albero. Il 39enne procedeva in direzione Monsano e secondo una prima ricostruzione la ragazza, residente ad Ancona ma probabilmente domiciliata in zona camminava facendosi luce con la torcia del telefonino nella stessa direzione di marcia del centauro.

Il papà chiaravallese avrebbe cercato all’ultimo di evitarla perdendo il controllo del mezzo. Sul posto sono accorsi automedica e ambulanza, ma per purtroppo per il 39enne non c’è stato nulla da fare, il suo cuore aveva già smesso di battere per sempre: è morto praticamente sul colpo. In un secondo si sono infranti i sogni d’amore di una bellissima famiglia.

Una tragedia incredibile per la moglie Michela che lo adorava. Sul luogo dell’incidente è accorso un familiare della vittima, straziato dal dolore. La 31enne che camminava in strada è rimasta ferita gravemente ed è stata portata in codice rosso a Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato la frattura di un braccio e alcune contusioni, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento jesino. Dopo i rilievi di rito la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre un’ispezione cadaverica.

Sara Ferreri