Investe un pedone: era ubriaco e drogato

Investito da un motorino sulle strisce, mentre il pedone lotta per la vita in terapia intensiva, la polizia identifica l’investitore e lo denuncia: aveva assunto droghe e alcol e non aveva la patente. Non solo: aveva tentato di incolpare il 17enne che era seduto in motorino dietro di lui. Si tratta di un tunisino 22enne già noto alle forze dell’ordine. Il commissariato al comando del dirigente vice questore Paolo Arena lo ha denunciato a piede libero per lesioni personali colpose, guida senza patente perché mai conseguita reiterata nel biennio, in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica per assunzione stupefacenti. Era la sera dell’Epifania, alle 21,40 quando il giovane ha investito il 55enne jesino lungo viale della Vittoria davanti alla gelateria Ciro & Pio sulle strisce pedonali. Mentre il 55enne jesino, intubato, veniva trasportato all’ospedale di Torrette i due a bordo del motorino, 22enne l’uno 17enne l’altro, feriti anche loro ma meno gravemente si accusavano l’uno con l’altro, di fronte alla polizia, di essere alla guida. In ospedale ai due è stato trovato un tasso alcolemico di 0,30 il minore e 1,30 il maggiorenne, positivi entrambi anche ai cannabinoidi. Il motorino era intestato a un terzo uomo che l’aveva affidato al minore. Il 22enne è stato individuato grazie al dettaglio del casco bianco rispetto a quello del passeggero, nero.