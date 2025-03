Investì con il camper due ragazzi: aveva la patente revocata

Circolava con una patente di guida revocata, il 30enne conducente del camper che il 18 marzo scorso ha travolto due 20enni su un marciapiedi a Jesi, in via Zannoni. L’uomo, un 30enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine, si è dileguato senza prestare soccorso alle vittime, un ragazzo di Castelbellino e una ragazza di Jesi, rimasti seriamente feriti (più grave la giovane) ma non in pericolo di vita. Nonostante la fuga, i Carabinieri di Jesi hanno identificato il responsabile dell’incidente, e lo hanno denunciato; il camper, di proprietà del 30eenne, è stato sequestrato. Dagli accertamenti eseguiti dopo l’incidente, è emerso il camperista era recidivo poiché già sanzionato nell’ultimo biennio per un’analoga violazione. È stato quindi deferito per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza.