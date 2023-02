Investimenti, Pugnaloni: "Niente media a San Biagio, pochi iscritti"

La giunta comunale ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche da allegare al bilancio di previsione 2023 che andrà al voto a primavera.

"Sarà l’anno nel quale portare a compimento diverse progettualità con fondi già inseriti a bilancio dall’anno scorso – spiega il sindaco Simone Pugnaloni –. Penso ad esempio alla scuola elementare di Campocavallo, alla riqualificazione di aree del centro storico tramite i fondi Pinqua, agli impianti sportivi come il campo da calciotto a Passatempo e i nuovi spogliatoi allo Junior Tennis alla Vescovara. Sarà però anche l’anno delle manutenzioni, scolastiche e soprattutto stradali, con la novità di un intervento straordinario su via Gattuccio (ampliamento e marciapiede) e rotatoria tra via Manzoni e via San Biagio (per completare il progetto di nuova viabilità nella frazione di San Biagio)". Se è sfumato il progetto di una scuola media a San Biagio perché, ha detto il sindaco, dopo aver constatato che non ci saranno iscritti da uno scenario demografico redatto da qui a cinque anni, lievita a cinque milioni e 255mila il costo per la primaria di Campocavallo e ammonta a due milioni e 193mila euro il costo per la ristrutturazione dell’ala inutilizzata della Bruno da Osimo in via Santa Lucia con fondi Pinqua. "Sono previsti un milione e 270mila euro per la vulnerabilità sismica e l’adeguamento del palazzo Comunale e altri 800mila per quello ex Eca mentre sono inseriti 35mila euro per nuove strumentazioni della Polizia locale".