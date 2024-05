Investita con l’auto dal marito. Dimissioni dopo 10 interventi

Pensionata investita dal marito alla Baraccola, i chirurghi di Torrette le salvano l’arto e presto sarà dimessa dall’ospedale. Sono stati necessari oltre due mesi di ricovero nella Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, diretta dal prof Giovanni Di Benedetto, e circa 10 interventi chirurgici per salvare l’arto inferiore della donna vittima di un incidente avvenuto il primo marzo scorso. La 75enne era stata investita dall’auto del marito ed era stata trasportata in ospedale con un arto maciullato. Le lesioni riportate a livello dell’arto, rimasto incastrato sotto le ruote dell’auto, sono apparse fin da subito gravissime a seguito dello scuoiamento quasi completo della cute e dei tessuti molli, con un rischio concreto di amputazione. La paziente si trova ora in buone condizioni, ha conservato l’arto ed è in procinto di lasciare l’ospedale. È stato necessario l’utilizzo di complesse tecniche chirurgiche e tecnologie avanzate per raggiungere il risultato. La paziente ha già ricominciato a rimettersi in piedi e deambulare, ora servirà una riabilitazione intensiva: "Siamo molto soddisfatti del lavoro eseguito e felici che la paziente stia bene e possa presto tornare a camminare, cosa non scontata in traumi di questo genere _ spiega il professor Di Benedetto _. È stato necessario ricorrere a un utilizzo combinato di tecniche chirurgiche ricostruttive e di materiali avanzati per raggiungere questo risultato. Soprattutto, è stato fondamentale il lavoro dei medici, che in questo preciso momento storico di carenza di personale e di tagli alla sanità pubblica, sono sottoposti a turni di lavoro estenuanti. Ma è proprio il fattore umano a fare la differenza".