Investita da monopattino sul marciapiedi: "E’ fuggito via, aiutatemi a trovarlo"

Investita da un monopattino mentre si trovava sul marciapiede e lasciata ferita senza prestarle soccorso. E’ successo ad una infermiera, al Piano, che ha denunciato ai carabinieri il pirata sulle due ruote fuggito subito dopo il fatto. "Era il 20 agosto scorso – racconta Debora Gregorini, anconetana – e mancavano pochi minuti alle 20. Mi ero recata in un negozio di piazza Ugo Bassi, da Taxi, a fare un acquisto e stavo salutando la commessa quando ho messo un piede fuori dall’ingresso. Con l’altro ero ancora dentro al negozio. Mi sono sentita colpire, alle spalle, ad una forte velocità. Era un uomo, su un monopattino ben carenato che avrà pesato 20 chilogrammi solo il mezzo, lui almeno altri 80 chili. Proveniva dal lato della farmacia. Mi è passato sopra un piede, poi ha sbandato. Gli ho detto: ’ma che fai sul marciapiede, non vedi che sei rasente il muro, non mi hai visto?’ Mi ha risposto scocciato di no. Avevo il piede pieno di sangue, una brutta ferita. Ho raggiunto subito la mia automobile che era parcheggiata lì davanti, ho preso uno straccio per tamponare il sangue che usciva a dirotto, il tempo di rialzare gli occhi e quell’uomo era già andato via, senza nemmeno preoccuparsi di chiedermi come stavo. Non si è nemmeno scusato. Mi hanno aiutata poi due commesse, quella di Taxi e un’altra ragazza di un negozi lì vicino, mi hanno dato un disinfettante. Ho chiamato il 112 per farli intervenire perché ancora vedevo quell’uomo che stava andando verso piazza d’Armi, sempre sul marciapiede e sempre sul monopattino, ma non poteva intervenire nessuna pattuglia in quel momento. Il monopattino non ha targa purtroppo".

Tornata a casa Gregorini si è medicata meglio il taglio, aveva una ferita profonda al malleolo e il piede gonfio. Il 25 agosto è tornata al lavoro ma è stata tutto il giorno in piedi, la parte le faceva un male tremendo e alla fine del turno è andata in pronto soccorso. "Non ho fratture – assicura l’infermiera – mi hanno dato 10 giorni di prognosi e non posso tornare al lavoro, proprio ora che c’è molto bisogno in ospedale. Vorrei che il responsabile fosse trovato, non per avere soldi ma perché serva da monito ad altri per comportarsi bene. Se al mio posto ci fosse stata mia madre, che ha 81 anni, o un bambino, sarebbe andata molto peggio".

Chi ha visto ed è in grado di dare notizie utili all’infermiera per risalire all’uomo sul monopattino può segnalarlo ai carabinieri. C’è un’indagine aperta e saranno visionate anche le telecamere della piazza.

Marina Verdenelli