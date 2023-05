Investita da un’auto: 48enne in ospedale

Spavento ieri poco dopo le 9, lungo viale IV Novembre. Una donna di 48 anni fabrianese è stata investita mentre attraversava la strada da un’auto. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale la donna, dal ponte di San Nicolò, stava girando a sinistra verso la stazione. L’auto, una Fiat Panda, era condotta da una 50enne fabrianese che, nonostante il forte choc ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 partiti dall’ospedale Profili che hanno prestato il primo soccorso alla donna che era a terra dolorante. Ha riportato ferite alle gambe. Sul posto una pattuglia della polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi. La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso: fortunatamente le sue condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione. Inevitabili i disagi al traffico. Per il consigliere Danilo Silvi "assistiamo da tempo a un aumento, non solo in città, di questi fatti. Serve un intervento dell’Amministrazione comunale. Da una parte c’è la distrazione al volante, spesso usando il cellulare, dall’altra la poca attenzione di chi deve. Ma c’è anche da segnalare che le strade sono in pessime condizioni, e servono più attraversamenti pedonali rialzati nelle strade più trafficate".