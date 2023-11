Investita da un’auto: grave 51enne

Grave investimento nel primo pomeriggio di ieri in pieno centro, lungo corso Matteotti: ferita gravemente una 51enne di origini straniere. E’ accaduto nelle prime ore del pomeriggio davanti al bar Picadilly dove la 51enne è stata centrata da un’automobile, alla cui guida si trovava un uomo rimasto fortunatamente illeso anche se sotto choc.

È stato lo stesso automobilista assieme ad alcuni passanti a dare I’allarme al numero unico 112. Poco dopo sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’automedica.

Le condizioni della donna sono però apparse gravi tantochè si è reso necessario richiedere l’intervento anche dell’eliambulanza. La donna, rimasta sempre cosciente, dopo essere stata medicata e trattata sul posto dall’équipe di Icaro, è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Sottoposta a tutti gli accertamenti medici, la cinquantunenne avrebbe riportato traumi in tutto il corpo ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Lungo corso Matteotti per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi di rito, ieri pomeriggio si sono portati gli agenti della polizia locale. In strada anche diversi cittadini a chiedere la pedonalizzazione del salotto buono cittadino.

