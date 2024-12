Investita sulle strisce. E’ grave una 77enne

E’ grave una 77enne investita ieri pomeriggio in via Gallodoro. La donna si trovava nella zona della Coop quando stava attraversando sulle strisce pedonali. In quel momento arrivava una Ford Max che l’ha centrata. Un volo di tre metri e poi la donna è rimasta per terra. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Verde di Jesi con l’automedica della Croce Gialla di Falconara. La 77enne ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. E stata portata in codice rosso a Torrette.