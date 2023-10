Investiti sulle strisce: feriti mamma e bimbo

Sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. I soccorsi sono scattati subito ieri mattina verso le 9 a Falconara.

Una mamma con il figlioletto di 5 anni sono stati presi in pieno da una donna alla guida di una Suzuki. Secondo la prima dinamica accertata sul posto dalle forze dell’ordine, l’automobilista stava provenendo da via Oberdan per poi immettersi su via Bottego, dove è avvenuto l’incidente, dopo aver dato lo stop. La donna non si sarebbe accorta che sulle strisce lì vicino c’erano mamma e bambino. Tantissima la paura, per la mamma soprattutto che è caduta a terra con il suo piccolo temendo il peggio per lui.

Sono stati attimi di panico ma la situazione è rientrata, nella sua iniziale gravità, poco dopo. L’impatto, per fortuna, non è stato molto violento. Sul posto sono arrivate le ambulanze dell’Avis di Montemarciano, della Croce gialla di Falconara e l’automedica. Il bimbo è stato trattato sul posto. Subito dopo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Salesi. Era cosciente, vigile.

La mamma invece è stata accompagnata a quello del nosocomio di Torrette per gli accertamenti del caso ma anche lei non presentava gravi lesioni. La donna alla guida della macchina era sotto choc, non riusciva a capacitarsi dell’accaduto. Gli agenti della Polizia locale che sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi appunto, e anche per regolare la viabilità in tilt dopo l’incidente con l’arrivo dei mezzi di soccorso, hanno ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica esatta dello schianto.

Mamma e bambino comunque, ha rassicurato in seguito il personale sanitario, stanno bene. Una via non troppo pericolosa quella, via Bottego, dove stavolta però a giocare un brutto tiro alla donna sarebbe stato il riverbero del sole contro.