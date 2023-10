Investito da un’auto: in ospedale un ciclista

Ciclista ferito sulla rotatoria del "ponte Bianco" alla zona industriale: giovane trasportato con un codice di media gravità all’ospedale Carlo Urbani. È accaduto ieri a pochi minuti dalle 13 quando il ciclista nel procedere all’interno della rotatoria, per cause in corso di accertamento è stato colpito da una vettura in transito. Immediatamente scattato l’allarme, il giovane di origini straniere, è stato prontamente soccorso. Era cosciente ma aveva dolore alla schiena e al fianco. Per soccorrerlo è stata attivata anche l’eliambulanza ma visto che le condizioni del ciclista non erano così gravi è stato portato a bordo di un’ambulanza della Croce Verde all’ Urbani. Sottoposto a tutti gli accertamenti le condizioni del giovane straniero non sarebbero particolarmente preoccupanti. Sul posto oltre al 118 i carabinieri per i rilievi del caso. Inevitabili i disagi al traffico nell’ora di punta e in una zona molto transitata per via della chiusura del ponte San Carlo che porta molti pendolari a sfruttare la vicina uscita JesiEst della superstrada.

sa. fe.