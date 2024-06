Investito da un’auto:. Santoni sta migliorando

Migliorano seppur lievemente le condizioni dell’ex primario della Chirurgia Nazzareno Santoni. In pensione da tempo e anche volontario alla Croce Rossa. Martedì mattina aveva deciso di andare alla Caritas per informarsi su come poter dare una mano e fare il volontario nell’ambulatorio solidale.

Santoni dopo aver parlato con i responsabili, attorno alle 10, è uscito al cancello e ha attraversato viale papa Giovanni XXIII ma è stato investito da un’auto: A 89enne ex primario della Chirurgia dell’ospedale civile ora è ricoverato all’ospedale di Torrette. E’ rimasto cosciente anche se ha riportato diversi traumi e fratture e la sua età richiede la massima prudenza. Le sue condizioni sono in leggera ripresa e la sua tempra lascia ben sperare. Sono in tanti a pregare per lui, molto noto e stimato in città (è stato anche presidente del club Nova Aesis). lllesa ma sotto choc l’83enne jesina che alla guida della sua Hyundai Jazz saliva il Viale per fare rientro a casa. E’ risultata negativa all’alcol test.

Sara Ferreri