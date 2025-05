Investito dalla motozappa mentre era su un campo. Un 80enne trasportato a Torrette con l’eliambulanza

E’ stato investito dalla motozappa mentre lavorava in un campo a Fabriano, in zona Marischio. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, verso le 15.

A rimanere coinvolto un contadino del posto, 80enne. Allertato il 112 da parte di alcuni residenti che hanno sentito gridare, sul posto sono intervenute le ambulanze e poi i carabinieri e anche i vigili del fuoco per coadiuvare nelle operazioni di soccorso.

Dalla postazione fabrianese si è alzato in volo anche l’eliambulanza. L’uomo, dopo essere stato medicato sul posto e trattato sul luogo, è stato caricato su Icaro e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso.

Le sue condizioni sarebbero gravi ma l’uomo non versa in pericolo di vita. Dovrebbe essere sottoposto a un intervento. La paura è stata tantissima. L’anziano è rimasto sempre cosciente e vigile mentre i soccorritori del 118 lo medicavano pur lamentando il forte dolore. Un incidente che poteva essere fatale al ferito, nonostante l’esperienza nell’utilizzo della motozappa. Poche settimane fa, non troppo distante, un altro incidente si è verificato con lo stesso strumento che però è costato la vita a un 88enne fabrianese che lo manovrava.