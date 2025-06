Investito da un’auto mentre va a fare l’esame di terza media: ragazzino gravissimo

Ancona, 20 giugno 2025 – Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un'auto questa mattina in via Flavia, nel quartiere di Brecce Bianche, mentre stava andando a scuola per sostenere gli esami orali di terza media.

Il ragazzo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato il 118. Sul posto anche ambulanze della Croce Rossa. Il 14enne è stato trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità.

L’impatto contro l’auto è stato molto violento e il ragazzino è rimasto gravemente ferito: i sanitari dell’ambulanza sospettano un severo trauma cranico e un politrauma. Per fortuna, all'arrivo dei soccorritori era cosciente e collaborante. Ancora da ricostruire la dinamica del grave investimento.