Investito mentre attraversa: ferito in sedicenne

Un 16enne è stato investito martedì sera mentre attraversava sulle strisce pedonali in via dei Garofani. Il giovane non ha sentito il rumore dell’auto in quanto si trattava di un mezzo elettrico. L’automobilista si è fermato, in un primo momento il giovane si è rialzato ma era molto dolorante. Il ragazzo è stato urtato nella parte sinistra del corpo e con il gomito ha colpito lo specchietto. È riuscito ad evitare di essere centrato grazie alla prontezza dei riflessi che gli hanno consentito di fare un balzo in avanti.

Pensando che si trattasse di un nulla di fatto, l’automobilista se n’è andato, ma poco dopo, il 16enne ha iniziato ad accusare dolori, soprattutto al gomito. Sul posto sono intervenuti i genitori del giovane che lo hanno accompagnato al pronto soccorso. Ieri la mamma ha postato sul gruppo ‘Sei di Senigallia se…’ un messaggio nella speranza di trovare qualche testimone. Si è fatto vivo un residente che ha assistito all’incidente dal balcone. L’automobilista intanto aveva provveduto a denunciare l’accaduto all’assicurazione che ha subito rintracciato i familiari del ragazzo.

Il 16enne non ha fortunatamente riportato fratture ma alcune contusioni, soprattutto al gomito che è molto dolorante. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.