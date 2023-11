Investito mentre attraversa: muore a 72 anni

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Per tutta la sera parenti e amici hanno pregato per le sue sorti ma il suo corpo ha ceduto. Dopo una manciata di ore da quel terribile incidente a Filottrano, ieri notte Sante Brunori è deceduto. Aveva 72 anni il filottranese. L’incidente è avvenuto in Tornazzano nel tardo pomeriggio di Halloween. L’uomo è stato investito da un’auto, alla cui guida si trovava una donna. E’ stato scaraventato a terra riportando diverse fratture al torace e al bacino dovute all’impatto con il mezzo. Stando a una prima ricostruzione da parte delle forze di polizia intervenute sul posto, Brunori era uscito poco prima per fare la spesa proprio di fronte a casa sue e mentre tornava con la cassetta di frutta in mano è stato centrato dalla vettura. Illesa ma sotto choc la donna alla guida del mezzo per cui ora si profilerebbe il reato di omicidio stradale, in corso di valutazione stante la dinamica. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’ambulanza infermieristica di Filottrano. Le condizioni del 72enne appunto sembravano già gravissime al personale medico intervenuto, a causa dei traumi e delle lesioni riportate. Dalla piazzola dell’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo anche Icaro. L’équipe medica dell’eliambulanza ha proseguito con i soccorsi prestati all’uomo che, successivamente, è stato caricato sull’elicottero e trasportato, intubato e privo di conoscenza, con un codice rosso al pronto soccorso del nosocomio regionale per poi essere trasferito in sala emergenza. In nottata il decesso.

I funerali saranno fissati a ore, dopo l’ispezione cadaverica. Moglie e figli, assieme a Filottrano e anche Jesi, città di cui era originario, lo piangono. Tante le polemiche per quanto riguarda la viabilità di quella zona: "L’unica soluzione per Tornazzano è un autovelox fisso o dossi artificiali. Qui la gente decolla con le auto. Credo che sia arrivato il momento che noi residenti ci organizziamo e ci facciamo sentire, magari una raccolta firme per non lasciare che una tragedia come questa scivoli nella banale casualità", dice un residente, e un’altra "Avevo già scritto al Prefetto per lamentare il problema ma c’è un rimpallo di responsabilità. Intanto per menefreghismo o negligenza delle autorità noi moriamo".

Silvia Santini