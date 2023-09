Investito da un’auto, muore un giorno dopo l’incidente

Polverigi (Ancona), 10 settembre 2023 – Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Dopo una notte di agonia è morto ieri Guerrino Giampieri, 82enne investito venerdì pomeriggio attorno alle 18, lungo via San Giovanni, nei pressi del ristorante "Gigetto" della sua Polverigi. L’uomo abitava proprio lì vicino. Per una vita è stato muratore, prima di godersi la pensione. Lascia nel dolore moglie e due figli, incapaci di comprendere quanto accaduto. E’ stato centrato da un’auto il loro caro mentre stava attraversando la strada. E’ rimasto incosciente quando è caduto per terra.

L’impatto con il suolo è stato violento, così come quello con la macchina che l’ha preso in pieno. E’ stata immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dell’automedica seguita da un’ambulanza della Croce Gialla di Agugliano. I soccorritori sono arrivati subito. Le condizioni dell’anziano però erano disperate tanto che è stato giudicato necessario richiedere l’intervento dell’eliambulanza, fatta alzare in volo dall’ospedale regionale di Torrette dalla centrale operativa. Icaro è atterrato poco distante e l’équipe medica ha proseguito le operazioni di soccorso assieme al personale sanitario già presente. Poi è stato intubato e trasferito in condizioni molto gravi al pronto soccorso dell’ospedale regionale.

Alla guida della macchina ci sarebbe stato un meccanico che lavora poco lontano. La prima rianimazione appunto è avvenuta sul posto. Tantissima la paura in quei momenti tragici, un capannello di persone si è fermato per chiedere aiuto, pregando che non fosse la fine per quell’uomo. Per ricostruire la dinamica esatta dell’investimento sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma, sul posto assieme alla Polizia dell’Unione dei Comuni intervenuta per gestire la viabilità lungo quella strada. L’asfalto su quella strada è stato rifatto da poco e non ci sarebbero ancora le strisce pedonali. La famiglia ha atteso il nulla osta per avere la salma del caro, accompagnati dalle onoranze Re di Osimo. Grande il cordoglio di Polverigi. Tante lacrime e abbracci nei confronti dei familiari che non hanno potuto nemmeno salutare per l’ultima volta il loro caro, scomparso all’improvviso. Il funerale si celebrerà domani pomeriggio alle 16.30 nella chiesa centrale del paese. Poi si procederà per la tumulazione nel cimitero cittadino.