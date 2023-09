Investito sui binari: muore a 21 anni. Bloccati per ore i treni sull’Adriatica

Dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo anche Icaro, atterrato nella campagna circostante, ma non c’è stato nulla da fare. Un tragico investimento è avvenuto lungo i binari ieri pomeriggio in territorio di Osimo, proprio al confine con Castelfidardo. Dalle 16 la circolazione è stata sospesa fra Varano di Ancona e Loreto. La persona è stata rinvenuta già morta. Si tratterebbe di un ragazzo di 21 anni anconetano. Gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria sono partiti poco dopo al ritrovamento del corpo, che sarebbe stato sbalzato dai binari. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco della centrale di Ancona per le ricerche. Si tratterebbe, con ogni probabilità, di un gesto volontario. Trenitalia ha subito fatto sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali avrebbero potuto subire ritardi e quelli regionali limitazioni di percorso. Gravi i disagi alla circolazione. Il convoglio che viaggiava in direzione sud è rimasto fermo per ore, senza disagi particolari, con all’interno 70 persone.

Interrotta in entrambi i sensi di marcia la dorsale adriatica tra Ancona e Brindisi. Fermi per ore i convogli Freccia rossa 8809 Milano Centrale (12.05) - Lecce (20.50) dalle ore 16.06 proprio nel capoluogo dorico, Freccia Rossa 8811 Milano Centrale (13.05) - Lecce (21.50) ad Ancona dalle 16.46 , Intercity 612 Lecce (8.35) - Milano Centrale (21.40) dalle 16.27 a Loreto, l’Intercity 609 Bologna Centrale (ore 14) - Lecce (22.49) dalle ore 16.29 ad Ancona.