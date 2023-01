Investito sul marciapiede: muore dopo due mesi

È deceduto l’84enne che lo scorso 22 novembre era stato investito in via Mercantini, all’altezza dell’intersezione con via Bolzano. L’uomo, Bruno Lanari, stava camminando a poca distanza dalla sua abitazione quando improvvisamente, a causa di uno scontro tra due auto, una è finita sul marciapiede e lo ha centrato in pieno causandogli varie lesioni. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi, sul posto, per aiutare i sanitari, i vigili del fuoco che hanno liberato Lanari che, dopo i primi accertamenti, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette.

L’uomo era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’arto che era stato maggiormente colpito e dopo un mese di degenza, le sue condizioni sembravano migliorate, i familiari speravano in un regalo di Natale ma purtroppo non è stato così, l’84enne è deceduto a causa delle complicanze dovute alle diverse lesioni che aveva riportato nell’incidente.

Sul posto per i rilievi erano intervenuti i carabinieri di Senigallia che avevano effettuato i rilievi. L’auto sarebbe stata catapultata sul marciapiede a seguito della violenza con cui si era verificato l’impatto. Secondo gli accertamenti il conducente di una delle due autovetture coinvolte nell’impatto era finito sul marciapiede urtando il muretto che lo separa da una recinzione privata investendo l’anziano. Il tratto di strada interessato dall’incidente era stato chiuso al traffico per consentire gli immediati soccorsi ed i rilievi, ma la tempestività di forze dell’ordine e sanitari non è bastata, l’anziano è riusciti a resistere per un mese e mezzo poi purtroppo, è deceduto.

Bruno Lanari, pensionato e vedovo, lascia i figli Susanna e Lucio, il genero Luigi, la nuora Anna Laura, i nipoti Alessandro, Martina, Paolo e Pietro, i pronipoti Alice e Francesco. Una famiglia di pescatori, conosciuta in città: l’84enne viveva da sempre insieme ai suoi familiari nel quartiere dell’ex piano regolatore, a poca distanza da dove si è verificato l’investimento.

Un destino crudele quello che si è accanito sulla famiglia, la vittima anni fa aveva perso una figlia deceduta proprio per un investimento. Quello di via Mercantini, soprattutto all’intersezione con via Bolzano, è un tratto che anche in passato è stato interessato da incidenti, un anno fa, coinvolto in un sinistro nello stesso punto dell’investimento, anche un mezzo adibito alla raccolta differenziata.