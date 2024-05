Investito sulle strisce: è grave un anziano

Incidente ieri mattina poco dopo le 10 a Marina di Montemarciano dove un uomo è stato investito all’altezza delle strisce pedonali. Si tratta di un 55enne che era in prossimità dell’attraversamento che si trova in via delle Gardenie e ha impattato con una fiat 500 condotta da una40enne.

L’uomo è finito sul cofano dell’auto e con il corpo ha sfondato il vetro. Visibili i segni della violenza in cui l’55enne è rimbalzato sul cofano. L’auto si è fermata dall’altra parte della careggiata. Le condizioni dell’anziano, soccorso dalla Croce verde, sono sembrate subito gravi: dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata sul lungomare. L’uomo ha raggiunto l’elicottero in ambulanza e poi è stato subito trasferito in codice rosso nel nosocomio regionale dove versa in gravi condizioni. La donna che si trovava alla guida dell’auto avrebbe perso, per cause in corso di accertamento, il controllo del mezzo. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Montemarciano.

La dinamica dell’investimento è al vaglio dei militari che ascolteranno anche i testimoni che al momento dell’accaduto si trovavano sul posto. Il sinistro non ha causato problemi alla viabilità.