Investito un ausiliario: "Corso Amendola zona 30"

Investito in corso Amendola mentre fa attraversare la strada ai bambini. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio, attorno alle 16, e ha riguardato un ausiliario del traffico che si trovava sulle strisce pedonali. Personale indicato per agevolare l’uscita degli alunni dalla scuola elementare De Amicis e proteggerli dai pericoli della strada. Un incidente che non è passato inosservato al genitore di un bambino che frequenta quella scuola e che proprio a seguito dell’investimento propone di fare anche ad Ancona strade chiuse al traffico in prossimità di edifici scolastici o strade a velocità limitatissima.

"E’ proprio la velocità che indica la sopravvivenza di un persona investita – spiega Giacomo Mencarelli –. Secondo la letteratura un pedone investito a 50 chilometri all’ora ha la probabilità di sopravvivenza del solo 15%. Abitando nelle vicinanze noto che corso Amendola, nonostante sia una strada centrale della città con presenza di numerose attività commerciali, viene attraversata costantemente da automobili ad elevata velocità. Questo determina una riduzione della qualità della vita dei residenti sia per la pericolosità dell’alta velocità sia per l’inquinamento provocato nonché per il rumore generato. L’agente investito svolgeva il suo lavoro di interruzione del traffico veicolare per far attraversare gli alunni e i genitori in sicurezza. Quanto accaduto è di notevole gravità perché se un adulto, con abbigliamento ad alta visibilità, non viene visto da un automobilista, molto più pericoloso sarà nel caso dell’attraversamento di un bambino che è di statura inferiore e non ha abbigliamento riflettente". Stando alle ricerche di Mencarelli a 30 chilometri all’ora la sopravvivenza del pedone è di 9 chance su 10. A 40 chilometri è di 7 su 10, a 50 è di una possibilità e mezza su dieci, a 60 è di 0,5 possibilità su dieci e a 70 ha zero possibilità. "Sono necessarie le strade scolastiche – incalza in genitore – cioè una strada adiacente ad una scuola in cui viene vietato temporaneamente o in modo permanete il traffico degli autoveicoli in modo che tutti possono raggiungere la scuola in sicurezza. Le strade scolastiche sono state introdotte in Italia da una legge specifica. Ci sono città fuori regione che lo fanno, sono dette città-trenta, dove si va a 30 chilometri orari, noi non riusciamo a farci nemmeno una strada. A Jesi stanno facendo ora delle zone trenta. Intanto potremmo iniziare nel chiudere corso Amendola per il periodo limitato all’uscita dei bambini da scuola".