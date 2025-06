Investito uno studente. Andava a fare gli esami: grave ragazzo di 14 anni

Uno studente di 14 anni investito mentre attraversava la strada per andare a scuola per sostenere gli esami di terza media e un motociclista falciato ad un incrocio mentre tornava a casa. Due incidenti diversi avvenuti ad undici ore di distanza ed entrambi gravi.

Quello più preoccupante è accaduto giovedì sera, in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via della Marina, poco prima dell’ex Crass, nel quartiere del Piano. Poco dopo le 22 uno scooter che percorreva via Colombo, in direzione di via Maggini, è stato travolto da una automobile che proveniva a destra dell’incrocio, quello dove si trova l’impianto semaforico e vicino al distributore di carburante. Il centauro, un uomo di origine albanese di 57 anni, residente ad Ancona, è finito a terra riportando un brutto trauma cranico. Dopo lo scontro è volato sull’asfalto finendo con metà corpo su marciapiede. Non è chiaro se nell’impatto ha perso il casco.

Ai passanti intervenuti si è presentato con il volto insanguinato. E’ stato portato con un codice rosso all’ospedale di Torrette dove è stato poi ricoverato in Rianimazione con una prognosi riservata. Tutta da accertare la dinamica dell’incidente per capire chi dei due sia passato con il rosso.

L’investimento dello studente risale invece a ieri mattina, in via Flavia, nel quartiere del Q2, davanti alle scuole medie Buonarroti. Erano le 9.30 quando il ragazzino, 14 anni, di origine peruviana, è stato travolto da una automobile che percorreva la strada in discesa. Non è chiaro se il minore attraversasse sulle strisce o meno. L’impatto con il veicolo è stato violento. L’automobilista ha chiamato i soccorsi sanitari e sul poto sono arrivate l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Rossa. Il 14enne non ha mai perso conoscenza ma ha riportato un trauma cranico e un politrauma. Non è in pericolo di vita. Fino a ieri pomeriggio si trovava in osservazione nelle sale interne del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Gli esami a scuola per lui dovranno slittare.