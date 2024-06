Investono in miniere d’oro: persi 150mila euro

Proponeva investimenti in società dedicate all’estrazione di oro in cave aurifere che avrebbero avuto sede addirittura in Burkina Faso, stato indipendente dell’Africa occidentale, senza sbocchi sul mare. Del metallo prezioso però e dei soldi che avrebbe dovuto fruttare non c’è stata mai traccia se non in qualche documento poi risultato carta straccia. In quattro sono caduti nella trappola di un sedicente promotore finanziario e della sua stretta collaboratrice, mai iscritta ad un albo dei consulenti finanziari.

In meno di due anni sono spariti quasi 150mila euro ai danni di una coppia anconetana e di due cittadini di Fabriano e Cerreto d’Esi. I due broker sono ora ad un passo dal processo. Sono accusati di esercizio abusivo della professione di consulenti e truffa aggravata. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio c’è stata ieri l’udienza preliminare davanti al giudice Alberto Pallucchini dove le vittime si sono costituite parte civile con gli avvocati Ruggero Benvenuto e Alessandro Calogiuri. Imputati un fabrianese di 48 anni e la sua collaboratrice, anche lei di Fabriano, di 60 anni. La donna attualmente sarebbe irreperibile e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 23 luglio per consentire la notifica degli atti all’interessata. Insieme al broker avrebbero messo in piedi un raggiro illudendo gli investitori, che si sono affidati a loro, di poter veder fruttare rendimenti certi e sicuri investendo in un paio di società che commercializzavano metalli preziosi, ora innanzitutto. Tramite conoscenti gli ignari investitori hanno affidato in più tranche il denaro, sia con bonifici bancari che con assegni. Versamenti da 20mila euro alla volta tra luglio del 2015 e gennaio del 2015.

Una vittima di Cerreto d’Esi è arrivata a vincolare 40mila euro vedendosi poi restituire solo 1.200 euro. Una rovina. Un uomo di Fabriano ha investito 20mila euro ma anche a lui sono tornati indietro solo poco più di mille euro. La coppia anconetana, moglie e marito, ha investito nel nulla molto di più: prima 30mila euro, poi 50mila euro. Le vittime hanno iniziato a capire che qualcosa non andava quando i due indagati prendevano tempo sulle loro richieste di vedere quanto stavano fruttando i propri investimenti e quando chiedevano di riscuote le cedole allo scadere del tempo pattuito. Per abbindolarli ancora i due indagati avrebbero fatto scrivere dai propri avvocati che avrebbero pagato le prime tranche subito e il resto l’anno successivo ma il denaro non si è mai visto. Il broker è risultato cancellato dall’albo dal 2013. Le società avevano sedi in Inghilterra e Svizzera.

Marina Verdenelli