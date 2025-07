"Invito Nobili e Mancinelli a un confronto pubblico"

Area Marina Protetta: sono pronto a un confronto pubblico con Nobili e la Mancinelli a Marina Dorica. Giacomo Bugaro, candidato al consiglio regionale da indipendente nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni lancia il sasso e sceglie la location per un ipotetico confronto. Il tema, l’Area Marina Protetta del Conero, sembra essere tornato improvvisamente d’attualità e le schermaglie politiche non mancano: "Leggo con interesse le dichiarazioni di Andrea Nobili, ex Pd, oggi candidato con Alleanza Verdi e Sinistra, e colgo l’occasione per ringraziarlo: il confronto, anche acceso, è il sale della democrazia. Ma l’Area Marina Protetta del Conero è un’idea che da trent’anni galleggia più per ideologia che per reale utilità. Troppe AMP in Italia si sono rivelate strumenti inefficaci, centralisti e fonte di conflitti con chi il mare lo vive ogni giorno. Il centrodestra ha una visione concreta e realizzabile: siamo noi ad aver proposto di trasformare il Parco del Conero in Parco Nazionale, per valorizzarne davvero la natura e l’identità, non per imbalsamarlo".

Bugaro, da politico navigato, mette poi il dito nella piaga dei rivali: "A sinistra invece regna confusione. Perfino Valeria Mancinelli, già sindaca di Ancona, da sempre contraria all’Area Marina Protetta, oggi si ritrova candidata nel Pd, lo stesso partito che sostiene Nobili e, con lui, la candidatura di Matteo Ricci. Entrambi sono ora al fianco di chi rilancia un’idea che la stessa Mancinelli ha sempre osteggiato. Sono divisi ancor prima di iniziare: come potrebbero governare una Regione?".