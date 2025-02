Ancona controcorrente, invito alla polizia locale: “Meno multe per la sosta”

Ancona, 17 febbraio 2025 – Multe per sosta selvaggia? Sì, ma senza calcare troppo la mano, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, all’ora dell’aperitivo e nei dopocena. Il diktat, non troppo condiviso da tutta la maggioranza di centrodestra, è quello immaginato dal vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, multi-assessore con deleghe alla mobilità, alla sicurezza e alla polizia locale: “Vessare gli automobilisti che il sabato sera magari decidono di trascorrere la serata in centro e non riescono a trovare parcheggio non è la mia priorità – spiega il vicesindaco –. Sanzionare a tappeto la sosta irregolare del dopocena nei giorni festivi e prefestivi non credo sia la strada giusta da perseguire. Sia chiaro, sto parlando di parcheggi in lieve difetto, magari sopra un marciapiede, a un incrocio di strade non troppo trafficate e altre fattispecie. Per il resto, chi lascia l’auto in zone pericolose e mette a rischio la circolazione, anche dei pedoni, in linea di principio va sanzionato secondo la legge”.

L’assessore Zinni non lo dice esplicitamente, ma in fondo la sua idea in materia di sosta è quella di non penalizzare troppo le attività commerciali, la ristorazione in particolare, del centro cittadino. Si viene da alcune settimane di forti polemiche a causa di multe a tappeto da parte dei vigli urbani proprio nelle zone a ridosso del centro e trovare l’equilibrio tra far rispettare le regole ed evitare un accanimento chiudendo un occhio non è sempre così facile. Certo, poi ci sono i diritti dei cittadini, a partire dalle categorie più fragili.

Le associazioni dei disabili si sono sollevate contro le dichiarazioni rilasciate da Zinni al Carlino: “Spero che l’assessore Zinni stesse scherzando quando ha parlato di non calcare troppo la mano con chi parcheggia in maniera selvaggia. Già soffriamo la maleducazione della gente, la città non diventi una giungla per i disabili” ha detto il presidente dell’Unione Ciechi di Ancona, Andrea Cionna, a cui ha fatto eco Enzo Baldassini, presidente del Centro H, che denuncia un’altra pessima pratica: “Gli automobilisti occupano spesso gli stalli dedicati ai disabili. Altri mettono in mostra il tagliando ‘Disabili’ senza averne titolo; magari è di un familiare o addirittura usano quello di un parente deceduto”.

L’uscita dell’assessore Zinni pare non sia piaciuta al suo superiore, il sindaco Daniele Silvetti, che ha preferito un più diplomatico ‘no comment’. Vediamo se stamattina ci saranno delle reazioni, sue e di altri, durante il dibattito in consiglio comunale. Due esponenti della minoranza di centrosinistra, Susanna Dini (Partito Democratico) e Carlo Pesaresi (lista Diamoci del Noi), hanno presentato due interrogazioni urgenti sulla base delle dichiarazioni del vicesindaco di Fratelli d’Italia.