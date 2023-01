"Io, comparsa più gettonata nei film in città"

È stato capo meccanico alla Ferrari accanto ad Adam Driver, mercante di libri in Verona di Frank Bogart, comparsa nella serie di Stefano Accorsi Un amore e in questi giorni figurazione speciale sul set di Pupi Avati La quattordicesima domenica del tempo ordinario. Quando in Emilia Romagna si sente partire un ciak, Luigi Finetti c’è. Ed è così da quindici anni, ovvero da quando l’ex dipendente della Telecom e bolognese doc che si vede ovunque, ha potuto affiancare alla parola pensione (iniziata nel 2000) quella di passione. E nel suo curriculum ci sono oltre 80 film.

Finetti, ovunque ci sia un ciak, lei c’è.

"Proprio così. Sono nelle chat di casting e so sempre cosa succede, non recito per soldi o per successo, ma proprio per vivere quest’arte".

Qual è stato il suo primo film?

"La mini serie Il commissario De Luca di Antonio Frazzi del 2008, trasposizione del personaggio di Achille De Luca, creato dallo scrittore Carlo Lucarelli. Ero lì che guardavo come spettatore, curiosavo e a un certo punto mi hanno chiesto se volevo fare la comparsa. Il secondo, invece, è stato proprio con Pupi Avati ne Il figlio più piccolo con Christian De Sica e Laura Morante e con lui ne ho fatti altri, Sconfinata giovinezza, Il Furore di Dony, Un matrimonio, Il signor Diavolo".

L’ultimo invece quello con Avati, chi interpreta?

"Sono diventato un figurante speciale perché mi sono offerto, tra le comparse, come colui che abbraccia il personaggio della vedova al funerale girato martedì in San Michele in Bosco, e quindi, essendo già molto visibile nel film, la mia partecipazione finisce. Se uno vuole lavorare più giorni è meglio che stia in disparte. Ma io so di essere troppo dinamico".

Com’è andata sul set di Michael Mann in Ferrari?

"Ero nervosissimo, ho rotto le scatole a tutti pur di partecipare ed è stato bello anche perché la mia vita ha sfiorato quella di Enzo Ferrari, mia cognata aveva il ristorante ’Cavallino’ a Maranello dove lui andava sempre. Nel film faccio il capo meccanico e sono vicino ad Adam Driver, il Drake, in un campo corto, ristretto, e poi anche non lontano da Patrick Dempsey che interpreta Piero Taruffi… Siamo stati insieme varie notti, anche a parlare. Ma niente foto insieme, sui set hollywoodiani certe cose sono vietatissime".

Benedetta Cucci