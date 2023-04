"Io e la mia compagna non sapevamo dove vivere"

Prima erano in un campo nomadi ma poi, quando lo spazio è stato chiuso hanno vissuto in roulotte e infine la strada. Per sfuggire a una vita all’aperto sono entrate in un appartamento di proprietà del Comune di Falconara, in via Damiano Chiesa, e ora sono a processo per occupazione abusiva. E’ la storia di due donne, conviventi, che si vogliono bene: 36 anni una e 38 anni l’altra. A loro la procura contesta i reati di invasione di edificio e deturpamento, riferito ai danni arrecati per essersi introdotte abusivamente nell’immobile non di loro proprietà.

Ieri, davanti al giudice Lamberto Giusti, è stata sentita la più giovane, originaria di Jesi, difesa dall’avvocato Elena Martini. Ha spiegato i motivi che l’hanno portata, insieme alla sua compagna, a introdursi nella casa di proprietà comunale.

"Veniamo da una situazione familiare difficile io e la mia compagna – ha raccontato la 36enne, piangendo a tratti - . I nostri parenti hanno sempre osteggiato la nostra relazione, si è arrivati anche alle mani. Ci dicevano che eravamo una vergogna, che facevamo schifo. Avevamo sempre il dito puntato contro da persone che ci giudicavano. Abbiamo dormito anche in un furgone. Alla fine non potevamo più vivere così. Quella casa era libera, non aveva serrature, la porta era aperta, tenuta solo da un laccio. Per questo ci siamo entrate, perché non potevamo più vivere per strada. La mia compagna aveva anche problemi di salute".

Uno stato di forte necessità a cui entrambe le imputate avevano provato a far fronte, aderendo persino a un progetto del Comune, che per un periodo ha pagato metà affitto di una precedente abitazione data in uso alle due donne ma che poi, per gravi motivi economici, senza nessuno dei familiari alle spalle che le aiutassero, non sono più riuscite a pagare. Per le due inquiline il problema è iniziato a luglio del 2017, quando la polizia locale ha constatato che l’appartamento che occupavano già da tempo era del Comune e loro non avevano i requisiti per starci. Lì sarebbero entrate per sfuggire a una situazione di povertà e anche di salute perché una delle due donne avrebbe anche una disabilità riconosciuta. In casa non c’erano utenze allacciate e per sei mesi hanno trasportato taniche d’acqua per avere il necessario per lavarsi e cucinare. Prossima udienza il 26 giugno.

ma. ver.