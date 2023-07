Io farò beneficenza L’assessore Berardinelli: "Il surplus a disposizione di chi è in difficoltà"

La maggioranza fa quadrato sugli stipendi e sugli incarichi fiduciari. A partire dall’assessore al decoro Daniele Berardinelli, in pochi mesi passato dallo scranno della minoranza a una poltrona in giunta. Pochi mesi fa, in consiglio, aveva attaccato la giunta Mancinelli chiedendo di non accettare quelle ricche indennità. Oggi, da assessore, risponde così: "La mia idea non cambia e ognuno degli assessori potrà decidere cosa fare di quella parte di indennità aggiuntiva, se donarla o meno o farci chissà cosa. Personalmente _ ha detto in separata sede Berardinelli _ continuerò a fare ciò che facevo prima di diventare assessore, ossia aiutare le persone in difficoltà. Ecco perché una parte di quel surplus di stipendio in più nel passaggio dal prima al dopo, io la metterò a disposizione per delle iniziative di sostegno personali. La beneficienza si fa e non si dice di solito, ma era giusto che io chiarissi. Volevo aggiungere che il vicesindaco Zinni nella sua risposta in aula ha risposto dettagliando tutti gli emolumenti, tra sindaco, vicesindaco e giunta, tra il 2023 e il 2024, mentre all’epoca la Mancinelli aveva risposto con la cifra complessiva". E le cifre sono davvero importanti in questo caso visto che il sindaco di Ancona dal prossimo anno percepirà oltre 11mila euro lordi di stipendio al mese, pari all’80% dell’indennità prevista per i presidenti di Regione. C’è stato poi il capitolo degli incarichi esterni fiduciari, tre posizioni per uno stipendio annuale complessivo di oltre 150mila euro, pari a circa 800mila euro in cinque anni. Su questo il vicesindaco e assessore al bilancio Giovanni Zinni ci tiene a fare una precisazione: "È vero, lo staff del sindaco ci costerà tanto, ma noi abbiamo tolto più o meno la stessa cifra che prima veniva corrisposta al Direttore generale (Maurizio Bevilacqua, scaduto a fine legislatura, ndr.). Si tratta di un disavanzo di poche decine di migliaia di euro in cinque anni _ ha spiegato Zinni _, ma intanto abbiamo creato uno staff del sindaco, doveroso e necessario, con tre profili di posizione C. Nel nostro modello organizzativo sarà così. Il ruolo del Dg sarà preso dal Segretario generale (fino al 15 settembre prorogato Giovanni Montaccini, ndr.) che coprirà i due incarichi. Se non l’ho ricordato è colpa mia, ma stamattina dovevo rispondere a tante interrogazioni". In realtà, è bene precisarlo, la figura dirigenziale massima del Dg non è prevista per i Comuni al di sotto dei 100mila abitanti e dunque non si tratta di una scelta di questa amministrazione, ma di un provvedimento di legge.