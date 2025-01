"Io, ispettrice del lavoro diffamata"

Doveva essere una richiesta di chiarimenti per l’operato di due ispettori del lavoro chiamati spesso come arbitri o conciliatori in cause lavorative ma uno dei due pubblici ufficiali, una ispettrice di 64 anni, senigalliese, si è sentita offesa da quella lettera passata di ufficio in ufficio e nella quale la si faceva passare per una collusa con i sindacati e quindi troppo di parte nel ruolo chiamato a rappresentare. A far spedire via pec la missiva nei principali uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona era stato l’amministratore delegato di una importante azienda abruzzese, 60 anni, che lavora nel settore dei rifiuti, tramite il suo avvocato, un giuslavorista di 55 anni. Entrambi di Pescara sono finiti a processo davanti al giudice Carlo Cimini per diffamazione in concorso.

Ieri mattina è stata sentita sia l’ispettrice, parte civile con l’avvocato Diego D’Adderio, che l’avvocato imputato, difeso dal legale Alessandro Perrucci. Stando alla 64enne quella pec è stata vista da almeno una cinquantina di persone. In aula ha detto di aver provato vergogna e ha letto il passaggio ritenuto diffamatorio. Nella lettera si chiedeva chiarimenti sulla scelta di incaricare gli ispettori "se vengono rispettati i criteri di rotazione o se taluno abbia una corsia preferenziale per affidare le pratiche di proprio interesse all’ispettore ritenuto più congeniale come è avvenuto nel caso di specie, animato da pregresse ragioni di rivalsa personale nei confronti dello scrivente". L’avvocato imputato ha spiegato come invece "non c’era intento offensivo ma solo evidenziare anomalie riscontrate". Prossima udienza il 9 aprile.

ma. ver.