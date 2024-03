"Io, l’ideatore del festival Stupor Mundi"

Le Marche celebrano il mito di Federico II di Svevia con un grande evento culturale ad Ancona (11-14 aprile) e Jesi (9-11 maggio). E con il programma si appalesa anche chi ha voluto con forza questo evento: William Graziosi, amministratore per 17 anni (fino al 2017) della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e poi del teatro Regio di Torino, per il cui incarico è finito a processo (iniziato in questi giorni nel capoluogo). A Jesi Graziosi ha seguito da vicinissimo la realizzazione del museo multimediale ‘Stupor mundi’ e ora proprio lui lancia sui social la sua firma, autodefinendosi "L’ideatore del Festival".

Si tratta di due distinti appuntamenti entrambi di grande valore scientifico e quello jesino, il cui programma non è ancora stato svelato, organizzato dalla Fondazione Federico II Hohenstaufen eccellenza che da decenni studia la figura dell’imperatore nato a Jesi. "Cercare la pace e stupire il mondo" è il tema della prima parte della manifestazione, prevista ad Ancona dall’11 al 14 aprile 2024. Chiuderà il festival una due giorni di lezioni di storia, ‘Condividere i saperi tra Oriente e Occidente". Appuntamento per la seconda parte, dal 9 all’11 maggio, a Jesi, la città dove l’imperatore svevo nacque il 26 dicembre del 1194.

"Il Festival Federico II Stupor Mundi – si legge nel sito dedicato al doppio evento – nasce da un progetto di William Graziosi, artefice e a lungo amministratore della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e dell’omonimo Festival, già sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Torino e inoltre direttore e gestore della realizzazione, proprio a Jesi, del Museo multimediale Stupor mundi". Protagonisti saranno grandi medioevisti, curatore scientifico del festival è Fulvio Delle Donne, ordinario all’Università della Basilicata, uno dei massimi studiosi di Federico II. Protagonisti delle lezioni di storia, gratuite ed aperte al pubblico, saranno altri storici di grande valore. A partire da Franco Cardini, principe dei medievisti europei e da altri docenti di riconosciuta fama fra cui Agostino Paravicini Bagliani, Umberto Longo, Marina Montesano.

Il Festival vuole "riflettere sugli argomenti connessi con la "crociata della pace" o, meglio, più in generale con la cultura di condivisione che può portare a vincere una guerra con una scelta pacifista". Organizzato dall’associazione culturale Sulvic è frutto di un accordo quadro siglato da Regione Marche, Regione Campania, Università degli Studi di Napoli Federico II, fondata 800 anni fa a Napoli proprio dall’imperatore svevo e Università Politecnica delle Marche.

Sara Ferreri