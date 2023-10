"Io, Lucio Battisti e quegli anni alla Conchiglia"

"Ho dei bei ricordi legati a Sirolo. Negli anni, alla Conchiglia verde si era formata una sorta di grande famiglia". Erano gli albori dell’Equipe 84, con un Maurizio Vandelli in erba. È stato lui, che lo si voglia o no, a scoprire Lucio Battisti: "Mi contestano sempre. Ormai, alle domande su Lucio, rispondo ’Lucio chi?’". Vandelli abbraccerà il pubblico anconetano domani, alle 17.30, al teatro delle Muse. Per ‘Battiti di musica’, organizzato dal Rotary e dalla Sulvic, ci saranno anche gli OperaPop e l’orchestra sinfonica abruzzese. Un recital dei più grandi successi, da "Io che ho in mente te" a "Tutta mia la città", passando per "Bang bang" e "29 settembre".

Vandelli, com’è nata "Io ho in mente te"?

"Non è nata, perché è una cover. Sentii il brano su Radio Caroline e lo registrai. Poi, lo riascoltai e lo registrai meglio. Mi piaceva e la sera dopo lo incisi". E Sirolo?

"Erano i nostri inizi. In Riviera, ci siamo esibiti per diversi mesi nell’arco di due anni".

Era il periodo dei primi due impresari del rock, Vico e Sulpizi…

"Sì, sono nomi familiari, ma fatico ad associarli a un volto".

Battisti le fece un bel complimento…

"Mi disse: ’Maurì, te devo di’ na cosa’. Lunga pausa. ’Ho imparato a canta’ da te’. Io non ci credevo. Risposi: ’Wow, grazie’. Lui esitò e fece un po’ lo str***o: ’Però ho corretto i tuoi errori’. Era una delle persone più divertenti mai conosciute".

Lei e Lucio, ’Emozioni garantite’…

"(ride, ndr) È così che si chiama uno dei miei ultimi progetti. Un libro, un cd di collaborazioni con Lucio e uno senza voce, così il pubblico può cantarci sopra".

Fu lei ad accompagnare Battisti da Mariano Rapetti, dirigente della casa discografica ’Ricordi’…

"Sì, il padre di Giulio (Mogol). Che ho rivisto tempo fa, sul palco di Salerno. Continua a sostenere che l’idea di inserire lo speaker in ’29 settembre’ fosse sua. A me, risultava fosse mia". Perché la chiamano ’Il principe’?

"Dopo il successo tornai a Modena e alcuni miei amici pensavano avessi la puzza sotto il naso. De Gregori mi fece notare che quel nomignolo fosse il suo, ma io neppure lo sapevo". Si considera trasgressivo?

"Le racconto questa: i Mäneskin hanno creato un’immagine curata del gruppo. L’Equipe l’ha fatto anni prima. Ci siamo fatti crescere i capelli in un periodo in cui i capelloni non esistevano. Un camionista ci tirò le pietre addosso urlandoci contro ’omosessuali’ in modo volgare. Rischiammo la pelle".

La fama l’ha cambiata?

"Il successo ti cambia sempre. O ti rende più saggio o ti rende più str***o. Molti miei colleghi sono infrequentabili e molti sono diventati più saggi. Io ritengo di appartenere a quest’ultima categoria. Più sei bravo e professionale, più sei umile".

La musica di oggi le piace? "Se una canzone è bella, non guardo se è (o non è) rap. Achille Lauro è forte, scrive bene, ma a guardarlo, col sangue addosso, mi girano le scatole. Detesto i trapper che parlano (non cantano!), incitando alla violenza, all’omicidio, al suicidio. Cose inascoltabili, non possono passare quei messaggi".

"Battiti di musica" vedrà domani il conduttore giornalista del TG1 Attilio Romita presentare Maurizio Vandelli, Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e Operapop in un repertorio straordinario di musica che farà scattare grandi emozioni in platea, dove i battiti del cuore verranno registrati da apparecchiature di misurazione di ultima generazione. Catturare le emozioni sarà un esperimento scientifico che aiuta la scienza e la medicina sia a livello neurologico che cardiologico. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del Progetto “Una vela per tutti” dell’Ancona Yacht club per ragazzi con problematiche psichiatriche.