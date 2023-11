"Io, noi e Gaber" a Senigallia. Ecco il docufilm sul Signor G

Ultima occasione per vedere il docufilm "Io, noi e Gaber". L’appuntamento è per domani (ore 18.30) al Cinema Gabbiano di Senigallia. È un omaggio a Giorgio Gaber composto da decine di spezzoni delle sue apparizioni televisive e dei suoi spettacoli teatrali, alternate alle testimonianze di coloro che l’hanno conosciuto e a lui si sono ispirati: dalla figlia Dalia al nipote Lorenzo Luporini e al suo prozio, lo storico paroliere Sandro Luporini, fino alla vedova Ombretta Colli. E poi Jovanotti, Ivano Fossati, Gianni Morandi, Paolo Jannacci, Gino e Michele, Fabio Fazio, Michele Serra, Mogol, Claudio Bisio e due figure politiche come Mario Capanna e Pier Luigi Bersani. Un intenso ‘ritratto’ dell’indimenticato "Signor G".